Зеленскому предложат полный уход ВСУ из Донбасса с одним условием

Обсуждаемые на переговорах в Абу-Даби документы предусматривают отказ Киева от части территорий в обмен на программу финансовой поддержки объемом 800 млрд долларов и предоставление гарантий безопасности, а также полный вывод украинских войск из Донбасса. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, на первой трехсторонней встрече представителей переговорных групп России, США и Украины, которая пройдет в Абу-Даби, планируется представить четыре проекта документов, призванные стать основой будущего мирного соглашения. Один из них, в частности, предусматривает полный вывод ВСУ с территории Донбасса.

Как сообщает газета, в качестве компенсационного механизма американской стороной предлагается документ о программе финансирования Украины объемом в 800 млрд долларов. Реализация этой программы, по данным источника, должна проходить под руководством главы американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка. Еще один документ посвящен вопросам предоставления Украине гарантий безопасности при участии США и при поддержке европейских государств.

«По сути [президент Украины Владимир] Зеленский должен отказаться от территорий за деньги и западную защиту», — говорится в материале.

Он опубликован на сайте Corriere della Sera. По информации издания, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что план восстановления Украины объемом 800 млрд долларов в настоящее время остается лишь на уровне документов и не обеспечен реальными финансовыми ресурсами.

Ранее украинское издание Новости.LIVE со ссылкой на источники в офисе Зеленского писало, что встреча делегаций России, США и Украины состоится вечером, 23 января. Второй раунд будет назначен на субботу, 24 января. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, точное время начала процесса будет определено после прибытия всех участников сторон.