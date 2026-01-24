Финляндия вернет своих офицеров из Гренландии

Отправленные в Гренландию офицеры связи из Финляндии завершили свою миссию и в скором времени вернутся обратно, сообщает агентство «Интерфакс».

Неделей ранее в ответ на запрос Дании о поддержке учений Финляндия направила на остров двух офицеров. В учениях также приняли участие военнослужащие из семи других государств.

Представители Германии и Нидерландов уже завершили свое участие и вернулись назад. Решение финской стороны о возвращении офицеров последовало за заявлением американского президента Дональда Трампа в Давосе.

Глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты не намерены использовать военную силу для установления контроля над островом и не будут вводить дополнительные пошлины на импорт из тех стран, которые направили своих военнослужащих в Гренландию.