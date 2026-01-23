Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК), в частности, платформа «Курьер», при спутниковом управлении неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом ТАСС рассказал оператор НРТК 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа в составе группировки Центр с позывным Енот.

«Если нет дождя, если чистое ясное небо, то можем хоть-куда», — заявил военнослужащий.

Енот добавил, что использование для управления НРТК радиосвязи также позволяет «достаточно далеко уехать».

«У него используется пониженная частота управления, которую очень тяжело заглушить РЭБ, поэтому он будет управляться хорошо», — заметил боец.

Ранее агентству сообщили, что в зону специальной военной операции (СВО) доставили сотни российских многофункциональных НРТК «Импульс».

В октябре 2025 года газета «Красная звезда» рассказала, что Вооруженные силы России получили свыше 18 тысяч беспилотников линейки «Гортензия».