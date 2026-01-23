Раскрыты цели ответных ударов ВС России по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 17-го по 23-е января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

В результате атак оказались поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склады боеприпасов, горючего, места хранения, производства и запуска беспилотников, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

«Добропольский котел»: армия России разгромила ВСУ

Ранее стало известно, что российские войска ударили по украинскому стратегическому объекту — железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области.