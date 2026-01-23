Соединенные Штаты катастрофически отстают от России в нарастающей гонке за контроль над северными широтами, а американская армия фактически брошена на произвол судьбы в экстремальных условиях. Об этом говорится в материале британского еженедельника The Spectator. Анализируя текущую ситуацию, автор указывает на то, что пока таяние льдов открывает новые ресурсы, Вашингтон демонстрирует полную неспособность обеспечить своих военных даже базовым снаряжением. Это делает прямое столкновение с Москвой и Пекином не только вероятным, но и заведомо проигрышным.

Журналист Марк Пизинг в своем материале раскрывает шокирующую подоплеку состояния американских сил.

«Американским военным медикам на Аляске пришлось покупать снаряжение и экипировку в магазине хозтоваров Home Depot», — пишет автор, подчеркивая критический провал в снабжении Пентагона.

Технический разрыв между державами стал критическим. Описывая инциденты на море, издание сообщает, что на американских ледоколах из-за холода массово отказывает оборудование.

«Лебедка напрочь замерзла... экипажу ничего не оставалось, кроме как сбивать намерзший лед обломками плавучего мусора», — приводит фрагмент из расследования журнал.

В это же время Россия располагает мощнейшим флотом из более чем 40 ледоколов, включая атомные, что позволяет ей полностью доминировать в регионе.

ЕС потратится на оружие и ледокол для боевых действий в Арктике

Особую интригу в ситуацию вносит текущая стратегия Белого дома. По мнению экспертов, на которых ссылается СМИ, попытки Дональда Трампа «получить и обезопасить» Гренландию лишь маскируют слабость реальных позиций США. «План Трампа по аннексии датской территории является наивной и опасной махинацией», которая окончательно подрывает доверие союзников и лишает Америку шансов на успех в условиях конфронтации.