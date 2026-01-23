ВС РФ ведут ожесточенные бои: контрнаступление врага и разбитая оборона

Ожесточенные бои продолжаются сразу на нескольких участках фронта в зоне спеоцперации. Как сообщает «Царьград», ВСУ пытаются контратаковать, однако все больше заметно, что оборона армии противника разбита.

Самые сложные бои

Согласно сводкам украинской стороны, наиболее ожесточенные бои на красноармейском направлении продолжаются в районе Гришино. По данным Military analytics, российская армия «предпринимает попытки закрепиться на восточной окраине села», а ВСУ проводят вылазки малыми группами пехоты в сторону Красноармейска.

На рубеже Родинское — Ивановка текущая конфигурация фронта скрыта «туманом войны». При этом в самом Доброполье ВСУ применяют роботележки со взрывчаткой для обрушения зданий, обосновав это наличием там пехоты ВС РФ.

При этом Киев, который еще недавно заявлял, что удерживает Красноармейск и Димитров, внезапно сдал города. Для ВСУ они давно были потеряны, но «красить» их под цвета российского наступления враг не спешил.

По информации военкора Анатолия Радова, российские бойцы сейчас пытаются аккуратно продвигаться в Гришино севернее пруда. Противник постоянно контрнаступает, но неудачно, лишь тормозя российское продвижение, но не останавливая.

Константиновка входит в «клещи»

В Константиновке ВС РФ расширяют фронт наступления на левом фланге. Сейчас упор в продвижении идет на два населенных пункта — на Степановку и Ильиновку. Как отметил военкор Руслан Татаринов, это большие и важные точки на левом фланге города.

«Качественно подготовленная к обороне Степановка используется ВСУ в качестве узла обороны, удерживающего наступление ВС России, а Ильиновка — укрепление "последней линии" перед первыми домами жилой застройки Константиновки. В ходе создания укрепрайонов ВСУ предполагали, что при попытке прорыва на левом фланге армия России сначала пойдет на штурм Степановки, а только затем на Ильиновку», — заявил он.

Но все произошло наоборот. Украинцы не ожидали одновременного удара и оказались связаны в боях за Степановку, в то время как российские подразделения со стороны съезда на Александро-Калиново прорываются к западной окраине Константиновки.

Зарубежные аналитики в это время утверждают, что ВС РФ продвинулись вглубь Константиновки сразу с севера и юга, а остановить это продвижение «уже нельзя». Отдельно отмечается роль БПЛА на оптоволокне — для ВСУ они стали серьезной проблемы. На этом фоне штурмовики России получили возможность глубже заходить в город.

Для российской стороны ситуация выглядит иначе. Снабжение штурмовиков опирается на сам город, куда провизию и боеприпасы забрасывают на дронах. Небольшие массы грузов компенсируются частотой рейсов.

Оборона разбита

На волчанском направлении в Харьковской области ВС РФ продвинулись по Татарскому лесу до населенного пункта Графское. По данным канала «Военкоры Русской весны», пехота штурмует жилую застройку на северной окраине населенного пункта, что подтверждается кадрами с дронов.

«Занятно, что пока ВСУ стягивают ресурсы и резервы на Купянск, группировка "Север" спокойно занимается своим делом. Она методично выбивает коммуникации и инфраструктуру восточнее уже освобождённого Волчанска. В первую очередь речь о мостах и тропках, через которые ВСУ пытаются снабжать свою группировку на этом участке», — подтверждает «Военная хроника».

Этот район Киев пытался держать долго и свез туда почти все западные самоходные гаубицы. Теперь Купянск стал приоритетом, из-за чего украинскому командованию все чаще приходится выбирать, куда перебрасывать силы и чем закрывать силы.

На этом фоне группировка войск «Север» продолжает ломать логистику и ограничивать маневр ВСУ. Это постепенно упрощает дальнейшее продвижение в сторону Белого Колодезя и Великого Бурлука. Пока внимание противника приковано к одному направлению, другое начинают аккуратно подготавливать.

По данным военкора Радова, продолжаются бои за Верхнее Песчаное, которое практически окружено. Также идут бои за посадку северо-западнее, доходит до огневого контакта. Также есть данные, что ВС РФ прорвали новый участок госграницы и сходу освободили Дегтярное, а также начали штурм Нестерного в Харьковской области.