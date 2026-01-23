«Добропольский котел»: армия России разгромила ВСУ

Российские войска в ходе наступления разгромили противника в Ивановке и Новом Шахово, атакуют Торецкое и Павловку. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, площадь продвижения составило до четырех км². На Дружковском направлении российские войска практически завершили зачистку Ивановки и Нового Шахово, а также продолжают атаки в районах Торецкого и Павловки.

«До этого силы группировки «Центр» вернули контроль над районами Никаноровки и Дорожного, Софиевки, Новопавловки, Шахово, Маяка, Владимировки, Панковки», - говорится в сообщении.

Военкоры напомнили, что ранее на украинских ресурсах появилась информация о том, что армия России якобы попала в «котел» под Добропольем.

Новости СВО сегодня: удар «Малки» и как снег «подвел» ВСУ

«В это время наши войска зачистили уже десяток поселков, продвигаясь в том самом мифическом котле», - констатировали они.

Ранее СМИ сообщили, что ВС РФ начали накаты на фортификации в Степановке. Ее зачистка позволит полностью оголить западный фланг Константиновки. На добропольском направлении ВС РФ нарастили интенсивность авиаударов севернее шахтоуправления «Покровское». А параллельно с этим фиксируются массированные удары с помощью ФАБ по району Белицкого.