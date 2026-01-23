NYT: в Киеве усомнились в эффективности размещения европейских войск на Украине

На Украины изменили отношение к идее размещения европейских военных контингентов на территории страны, посчитав западных союзников не готовыми к современным реалиям боевых действий.

Об этом пишет газета The New York Times.

Журналисты сообщают, что в кулуарах украинские чиновники скептически оценивают инициативу по вводу миротворцев или военных миссий из стран Европы на территорию Украины.

«У них (европейских военных. — RT) нет опыта ведения современной войны, в которой всё больше используются новые технологии, такие как беспилотники», — отмечается в публикации.

На фоне этих сомнений в офисе Владимира Зеленского пришли к выводу, что единственной надёжной гарантией безопасности страны может стать только развитие и укрепление собственных вооружённых сил.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские лидеры пытаются склонить президента США Дональда Трампа к размещению американского военного контингента на территории Украины.