ЕС потратится на оружие и ледокол для боевых действий в Арктике

Часть оборонного бюджета Евросоюза будет потрачена на оружие и технику для ведения боевых действий в Арктике. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

© Zuma/ТАСС

По словам политика, на экстренном саммите ЕС в Брюсселе, который прошел 22-23 января, было согласовано начало централизованных закупок вооружений и военной техники, включая ледокол.

Фон дер Ляйен заявила, что европейцы "долгое время серьезно недоинвестировали в безопасность Арктики" и намерены исправить это. Помимо закупок оружия в Евросоюзе решили "углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности", сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что необходимо "защищать Данию, Гренландию и Север от угроз со стороны России". Политик принял версию Вашингтона о том, что его желание прибрать к рукам датскую автономию "необходимо для противодействия угрозам безопасности на Крайнем Севере".

До того генсек НАТО Марк Рютте напомнил, что из восьми государств, имеющих выход в Арктику, лишь Россия не входит в Североатлантический альянс. Он заявил, что "мы все в НАТО согласны с тем, что, когда дело доходит до защиты Арктики, то мы должны работать сообща".