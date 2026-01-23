Атаки ВСУ 23 января: ЧП на нефтебазе и раненый
В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар на нефтебазе, и один человек получил ранения. Какие регионы оказались под ударом к утру 23 января, разбирался «Рамблер».
По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Семь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, два — над Воронежской областью и по одному — над Брянской, Пензенской и Астраханской областями, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Пензенская область
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале о том, что на нефтебазе в Пензе около 4 часов утра в результате атаки БПЛА начался пожар.
«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники», — пояснил он.
Позднее глава региона уточнил, что системой ПВО били сбиты четыре дрона и обломки одного из них упали на территорию нефтебазы, обстановка там находится под контролем оперативных служб.
Олег Мельниченко также предупредил местных жителей об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов.
«Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации», — написал он.
Белгородская область
В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель, дрон ударил по автомобилю в районе села Архангельское. Об этом рассказал в своем Telegram-канале поздно вечером 22 января губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, раненый мужчина попутным транспортом был доставлен в Шебекинскую ЦРБ.
«Ему диагностированы минно-взрывная травма, а также слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног», — сообщил Вячеслав Гладков.
Беспилотная опасность
Также сегодня ночью сразу в нескольких регионах России была объявлена беспилотная опасность. Оповещение об опасности атаки дронов Вооруженных сил Украины могли увидеть жители Пензенской, Воронежской, Самарской, Владимирской и Ивановской областей, пишет News.ru.
Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Кубани. В результате атаки погибли три человека, восемь пострадали, возник пожар на четырех резервуарах с нефтепродуктами.