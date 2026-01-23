ВСУ за сутки 78 раз атаковали отселенные районы Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 78 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Всего в период с 09:00 часов [мск] 22 января до 07:00 часов [мск] 23 января сбит 51 вражеский беспилотник различного типа. 78 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз БПЛА атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в результате атак ВСУ в Рыльске посечен фасад, повреждено остекление трех зданий и сгорел один автомобиль. Глава региона отметил, что выбиты стекла в частном домовладении в деревне Большое Шумаково Курского района, а в селе Лебяжье произошло возгорание частного дома.

Губернатор проинформировал, что погибших и пострадавших из-за атак нет. Информация о последствиях уточняется, власти помогут с восстановлением поврежденного имущества, заверил Хинштейн.