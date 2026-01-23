В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Харьковской области и под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 23 января.

Удар «Малки»

Российская самоходная артиллерийская установка «Малка» уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны РФ. Опорный пункт был оснащен фортификационными укреплениями и подземными ходами. Украинские силы использовали его как пункт управления беспилотниками и огневую позицию.

Расчет «Малки» нанес по цели удары 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами массой более 110 килограммов. Цель была поражена с расстояния более чем в 35 километров.

Удар «Молнии»

Российский беспилотник «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами и снайперские пары ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Операции в Харьковской области

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили укрытия с живой силой ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Для поражения целей использовались несколько беспилотников, в том числе с оптоволоконным управлением. Операция позволила расширить буферную зону безопасности вдоль границы.

Также операторы российских FPV-дронов уничтожили технику и ликвидировали живую силу ВСУ в Харьковской области, заявили в Минобороны. Операция была проведена группировкой войск «Запад» в Купянском районе. ВСУ лишились наземного робототехнического комплекса, самоходной артиллерийской установки, бронеавтомобиля, грузовика и пикапов.

Операция Ка-52М

Российский боевой вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар по цели был нанесен авиаракетами. После этого экипаж Ка-52М выполнил противоракетный маневр, применил тепловые ловушки и вернулся на свой аэродром.

Противодронные сети у Харькова

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ пытаются укрепить оборонительные сооружения возле Харькова. По его данным, украинские инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города.

Снег «подвел» ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что свежий снег снижает эффективность использования украинскими силами муляжей западной военной техники. Он отметил, что у ВСУ есть множество надувных муляжей техники НАТО.

