В попытке сдержать наступление ВС РФ на северо-востоке Харьковской области ВСУ отправили к селу Лиман роту наемников иностранного легиона ГУР.

© Российская Газета

"Это единственное подразделение, которого не коснулись мероприятия по переводу наемников в штурмовики", - отметил "Северный ветер".

Российские войска тем временем продолжают планомерно двигаться вперед. У Лимана противника выбили из крупного лесного массива, в Волчанских Хуторах занято девять промышленных зданий.

На фоне приближения фронта к Харькову началась подготовка города к обороне. Инженерные подразделения ВСУ устанавливают на пригородных трассах антидроновые сети.

За сутки противник потерял в Харьковской области более 50 человек, гаубицу "Мста-Б", три миномета, станцию РЭБ, две станции спутниковой связи Starlink, шесть пунктов управления БПЛА, 14 беспилотников самолетного типа и 6 тяжелых коптеров "Баба Яга".