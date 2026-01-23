ВСУ начали формировать батальоны  беспилотных систем в Сумской области

Украинское командование на фоне ожесточенных боев в Сумской области приступило к формированию новых батальонов беспилотных систем, которые планируется направить на передовую. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По данным источника, на всем протяжении Сумского направления продолжаются интенсивные боевые действия. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются сразу на нескольких участках, оказывая давление на оборону противника при активной поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. В ответ ВСУ проводят перегруппировку сил и делают ставку на массовое применение беспилотников.

Отмечается, что новые подразделения БПЛА формируются в тыловых районах. Личный состав для них отбирается из наиболее мотивированных военнослужащих подразделений территориальной обороны. Таким образом украинская сторона рассчитывает замедлить наступление российских войск и компенсировать нехватку сил на линии боевого соприкосновения.

Между тем, согласно информации "Северного ветра", штурмовые подразделения группировки "Север" продвинулись в Сумском районе на четырех участках, в Краснопольском - на двух, а в Глуховском - на трех. Общее продвижение российских войск составило до 600 метров. На Теткинском и Глушковском участках фронта обстановка существенных изменений не претерпела. При этом российская авиация наносила удары по позициям 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Ястребиное.

Формирование новых батальонов беспилотных систем свидетельствует о стремлении ВСУ усилить оборону за счет технологического компонента на фоне нарастающего давления со стороны российских войск. Ставка на БПЛА позволяет частично компенсировать потери в живой силе и технике, однако, продолжающееся продвижение группировки "Север" указывает на то, что даже массированное применение дронов не способно полностью остановить наступательные действия при комплексной поддержке авиации и артиллерии.