Российские военные, сохранив текущие темпы продвижения, уже скоро могут выйти на берега Днепра и начать двигаться в направлении Киева. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, выход на берега Днепра в Днепропетровской области станет первым рубежом, «после преодоления которого можно двигаться в направлении Киева».

«До города с разных сторон от 50 до 100 км. Наши ракетно-артиллерийские подразделения спокойно могут обрабатывать окраины города, но делать они этого не будут, поскольку нет очагов сопротивления. Как только появятся огневые точки, наши операторы дронов и артиллеристы все это уничтожат», – пояснил Липовой.

При этом генерал-майор отметил, что Украина сейчас используется западными странами как полигон для утилизации устаревшей техники.

«Вместо того, чтобы тратить деньги на утилизацию, европейские страны все отправляют на Украину. Там можно встретить и американские танки Bradley, и французские колесные танки, и так далее», – подчеркнул Сергей Липовой.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге тезисы будущего соглашения. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, но после этого переговоры были заморожены по инициативе Украины.