Названа одна из самых тяжелых точек СВО

Эксперт назвал Константиновку одной из самых тяжелых точек СВО
Ситуация под Константиновкой остается одной из наиболее сложных на линии боевых действий. По оценке военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ заранее подготовили город и его окраины к затяжной обороне.
Полковник в отставке Виталий Киселев заявил «Ленте.ру», что Константиновка представляет собой крайне непростое направление из-за характера местности и уровня инженерной подготовки обороны. По его словам, промышленная зона и высотная застройка города заранее приспособлены под многомесячное удержание.
Эксперт утверждает, что серьезные укрепления развернуты не только внутри города, но и на подступах. Он перечислил минные поля, эшелонированные фортификации, а также наличие резервов беспилотников и боеприпасов. По его словам, участки перед городом заранее пристреляны, а подготовка велась тщательно.
При этом Киселев считает, что говорить о боях в многоэтажной застройке пока рано.
Он отметил, что активные городские столкновения могут начаться не раньше весны — погодные условия, по его словам, усложняют логистику и передвижение.
Ранее телеграм-канал «Иди и смотри» сообщал, что российские военные продвигаются на константиновском направлении в ДНР и постепенно охватывают город с флангов. Также утверждалось, что наступление ведется в районе Ивановки.