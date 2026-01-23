Названа одна из самых тяжелых точек СВО

Ситуация под Константиновкой остается одной из наиболее сложных на линии боевых действий. По оценке военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ заранее подготовили город и его окраины к затяжной обороне.

Полковник в отставке Виталий Киселев заявил «Ленте.ру», что Константиновка представляет собой крайне непростое направление из-за характера местности и уровня инженерной подготовки обороны. По его словам, промышленная зона и высотная застройка города заранее приспособлены под многомесячное удержание.

Эксперт утверждает, что серьезные укрепления развернуты не только внутри города, но и на подступах. Он перечислил минные поля, эшелонированные фортификации, а также наличие резервов беспилотников и боеприпасов. По его словам, участки перед городом заранее пристреляны, а подготовка велась тщательно.

При этом Киселев считает, что говорить о боях в многоэтажной застройке пока рано.

Он отметил, что активные городские столкновения могут начаться не раньше весны — погодные условия, по его словам, усложняют логистику и передвижение.

Ранее телеграм-канал «Иди и смотри» сообщал, что российские военные продвигаются на константиновском направлении в ДНР и постепенно охватывают город с флангов. Также утверждалось, что наступление ведется в районе Ивановки.