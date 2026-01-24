ВСУ перебросили подразделения ПВО в Сумскую область
Командование украинской армии приняло решение перебросить в Краснопольский район Сумской области подразделения ПВО 208-й ЗРК, прикомандировав их к бригаде теробороны.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«В Краснопольский район переброшены сводные подразделения специалистов ПВО», — заявил представитель силовых структур.
ВСУ активно укрепляют подступы к Харькову
Ранее Владимир Зеленский в Давосе попросил у президента США Дональда Трампа ракеты PAC-3 для американских систем ПРО Patriot. По его словам, Киев получит эти боеприпасы.