ВСУ перебросили подразделения ПВО в Сумскую область

Командование украинской армии приняло решение перебросить в Краснопольский район Сумской области подразделения ПВО 208-й ЗРК, прикомандировав их к бригаде теробороны.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.

«В Краснопольский район переброшены сводные подразделения специалистов ПВО», — заявил представитель силовых структур.

ВСУ активно укрепляют подступы к Харькову

Ранее Владимир Зеленский в Давосе попросил у президента США Дональда Трампа ракеты PAC-3 для американских систем ПРО Patriot. По его словам, Киев получит эти боеприпасы.