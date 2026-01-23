Пленный боец ВСУ пожаловался на нехватку техники на сумском направлении

На сумском направлении украинские подразделения испытывают дефицит бронетехники, из-за чего солдатам приходится передвигаться пешком на большие расстояния. Об этом сообщил ТАСС оператор БПЛА Богдан Лукевич, который сдался в плен российским войскам.

По словам Лукевича, техника на участке используется в ограниченном режиме и в основном предназначена для доставки личного состава на позиции.

При этом командование, как утверждает он, старается беречь даже эти машины, что вынуждает военнослужащих идти пешком по протяженным маршрутам.

Пленный также заявил, что наиболее остро нехватка техники ощущается в пограничных отрядах ВСУ. Помимо этого, по его словам, в подразделениях периодически возникают проблемы с обеспечением продовольствием.

