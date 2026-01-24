Моральных дух украинских военнослужащих в районе Орехова Запорожской области находится на низком уровне. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Наиболее тяжелая ситуация с морально-психологическим состоянием и дисциплиной, которая может приводить к дезертирству, фиксируется на запорожском направлении, особенно в районе Гуляйполя и Орехова", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что это связано с интенсивностью наступления группировки войск "Днепр" и тяжелыми потерями украинских частей. По его словам, сейчас подразделения ВСУ не успевают пополняться качественно подготовленным резервом.

Кроме того, представитель силовых структур рассказал о положении украинских военнослужащих на херсонском направлении.

"ВСУ проводят локальные операции, а высокая плотность украинских сил, включая спецподразделения и военную полицию, старается сдерживать массовое дезертирство, хотя единичные случаи неизбежны", - отметил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что большое количество мобилизованных в ВСУ военнослужащих с днепропетровского направления сбегает из подразделений еще на этапе отправки к позициям.