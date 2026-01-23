Раскрыты детали ночного налета ВСУ на регионы РФ

За ночь с 22 на 23 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти детали массированного ночного налета Вооруженных сил Украины на российские регионы раскрыли в Министерстве обороны России, сообщение опубликовано в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись сразу пять российских регионов: Белгородская область,Воронежская область, Брянская область, Пензенская область, Астраханская область.

Больше всего беспилотников — семь единиц — система ПВО в районе Белгородской области. Еще два — под Воронежем. В остальных регионах военные уничтожили по одному дрону. Все они относились к самолетному типу.