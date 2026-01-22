Стало известно о запуске на Украину более 600 БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России планируют запустить по целям на Украине более 600 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2». Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

«Сегодня ночью по целям на территории Украины, как ожидается, будут работать свыше 600 БПЛА-камикадзе типа "Герань-2" и десятки крылатых ракет», — говорится в сообщении.

На Украине сообщили о подготовке российских ВКС к нанесению массированного удара

Ранее сообщалось, что российские войска ударили новыми дронами «Герань-3» по электроподстанции села Наливайковка под Киевом.