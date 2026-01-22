Сырский раскрыл «наиболее критичную» нужду Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на заседании Совета Украина — НАТО раскрыл перед начальниками генштабов стран альянса, в чем республика нуждается наиболее критично. Он опубликовал эту информацию в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Проинформировал коллег о том, что наиболее критичной для Украины является необходимость укрепления воздушного щита», — написал украинский главком.

Кроме того, Сырский назвал обстановку на передовой сложной. Он отметил, что в республике наблюдается острая нехватка средств противовоздушной обороны, из-за этого нет возможности защитить объекты критической инфраструктуры. Он также перечислил вооружение, которое необходимо ВСУ.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками анонсировал новое наступление ВСУ. По его словам, Украина неспособна одержать победу, воюя только в обороне.