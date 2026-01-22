На Украине сообщили о подготовке российских ВКС к нанесению массированного удара

Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о подготовке стратегической авиации Военно-воздушных сил (ВКС) России к нанесению массированного удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Другие подробности не приводятся. В Министерстве обороны данную информацию не подтвердили.

«ВС РФ не остановить»: западные аналитики о ситуации в Константиновке

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России одним ударом FPV-дрона уничтожили бронемашину ВСУ в Донецкой народной республике во время попытки проведения ротации. До этого российские десантники ударили по пехоте ВСУ на правом берегу Днепра.

18 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое украинское наступление. По его словам, Украина неспособна одержать победу, воюя только в обороне.