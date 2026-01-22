Президент России Владимир Путин сделал заявление о перспективных видах вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совещания по развитию интегральной электроники Путин заявил, что все перспективные виды оружия становятся все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы.

«Все современные и тем более перспективные виды вооружений становятся все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы», — заявил он.

Ранее Путин заявил, что по поводу замороженных активов России ведутся переговоры.