ВСУ за короткое время потеряли сразу две колесные самоходки "Богдана"

Российские операторы дронов продолжают утилизировать украинские 155-мм колесные самоходные артиллерийские установки "Богдана".

Так, в Запорожской области бойцы воздушно-десантных войск смогли обнаружить в одной из лесопосадок стоящую открыто САУ такого типа. В Telegram-канале "Воздушная сводка" показано, как беспилотник-камикадзе поражает данную боевую машину.

В другом случае в районе населенного пункта Волоховское (Харьковская область) вэсэушники успели замаскировать "Богдану", но воздушная разведка все равно установила место ее нахождения.

По цели отработали расчеты спецназа 6-й гвардейской армии Ленинградского военного округа. Как показано в Telegram-канале "Северный ветер", у 2С22 взорвался боекомплект, и она сгорела.