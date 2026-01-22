Неизвестный летательный аппарат замечен над секретной "Зоной 51"

В небе над засекреченным объектом американских Военно-воздушных сил США в Неваде, известном, как "Зона 51", замечен неизвестный летательный аппарат. В социальных сетях появилось видео с неким находящимся в воздухе объектом треугольной формы, за которым тянется инверсионный след.

Отмечается, что съемки проводились тепловизионной камерой, и пока нет никаких дополнительных сведений о том, что удалось запечатлеть.

Возможно, речь идет о самолете 6-го поколения, создававшемся по программе NGAD, который якобы летает с 2020 года. Не исключено, что это какой-нибудь неизвестный беспилотник, о котором официальной информации ранее не было.

Именно на этой авиабазе испытывались различные американские секретные самолеты, в том числе Lockheed F-117 Nighthawk.