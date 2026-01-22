Нынешний курс Запада несет в себе прямую угрозу военного столкновения НАТО с Россией. Такое мнение в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung (BZ) высказал бывший посол Германии в Бельгии Рюдигер Людекинг.

По словам дипломата, источником опасности служит провокационная политика так называемых "поджигателей войны", которые могут втянуть альянс в прямое противостояние.

«Военную эскалацию нельзя полностью исключить – особенно если 'поджигатели войны' на Западе одержат верх и убедят европейские страны НАТО принять непосредственное участие», — заявил Людекинг.

Издание обращает внимание на позицию Людекинга, который считает, что для предотвращения глобального конфликта Европе нужна принципиально иная политика. Ей необходимы искренность и смелость, чтобы преодолеть идеологическую слепоту и выработать четкую стратегию в отношениях не только с Москвой, но и с Вашингтоном, а также другими ключевыми игроками.