Дезертир ВСУ пошел пешком в Харьков и расстрелял прохожего

Боец вооруженных сил Украины (ВСУ) употребил изрядное количество алкоголя, после чего забрал автомат у своего сослуживца, сбежал с позиции и направился пешком в Харьков. Об этом сообщают украинские СМИ.

Спустя какое-то время военному на дороге встретился прохожий. Беседа быстро переросла в спор, после чего пьяный боевик застрелил мужчину из краденого автомата.

До Харькова дезертир так и не дошел и был задержан проезжавшим мимо нарядом полиции, который заметил мужчину в форме и с оружием далеко от фронта.

За самовольное оставление подразделения и убийство гражданского военный получил 14 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дезертировавший с фронта военнослужащий ВСУ восемь месяцев насиловал дочь своей сожительницы в Днепропетровской области Украины.