Зарубежные аналитики считают, что ВСУ не удастся остановить продвижение российских сил в Константиновке. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на «Военную хронику».

Иностранные аналитики сообщают, что ВС РФ продвинулись вглубь Константиновки сразу с севера и юга. По их мнению, это продвижение необратимо.

Зарубежные эксперты называют российские дроны на оптоволокне большой проблемой для ВСУ в Константиновке. Применение этих дронов значительно осложняет украинскую логистику. Кроме того, серьезным ударом по ВСУ стала потеря господствующих высот на северо-восточном и юго-западном флангах.

«Константиновка, лежащая в долине, просматривается и простреливается практически вся», - подчеркивается в публикации.

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов заявил, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.