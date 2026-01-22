Три года назад стало известно о планах поставки формированиям киевского режима новейших немецких танков KF51 Panther. При этом технику планировали выпускать в цехах построенного на Украине нового предприятия, которое должны были запустить через 15-18 месяцев.

© Российская Газета

Сообщалось, что проект обойдется в 200 миллионов евро. В год планировалось производить до 400 танков. Когда эта информация была обнародована, многие выразили уверенность, что ни завода, ни танков не будет. Руководство концерна Rheinmetall таким образом пыталось прорекламировать свою новую 59-тонную машину с 130-мм пушкой.

Спустя три года об этом проекте уже никто не вспоминает - танк до сих по не передан в серийное производство, хотя им всерьез заинтересовались итальянцы. И никаких поставок ВСУ уже не планируется.

ВСУ получили лишь устаревшие Leopard 1A5 и более новые Leopard 2A4 и Leopard 2A6, которые несут ощутимые потери.