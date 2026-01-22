«Золотой купол» Трампа: какое оружие США могут разместить в Гренландии

База Туле на территории Гренландии станет одним из ключевых элементов усиления американской противоракетной системы «Золотой купол», на острове могут быть размещены несколько видов оружия. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Юрий Кнутов.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, автономной датской территории, включая «использование американских военных». Американский президент настаивает, что контроль над островом является приоритетом национальной безопасности США.

Однако в ходе своего выступления на экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не станет применять силу для приобретения Гренландии. По его словам, остров нужен для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что в Гренландии уже функционирует американская станция предупреждения о ракетном нападении и находится соответствующее командование.

«Авиабаза Туле способна принимать стратегическую авиацию различных классов. Ожидается размещение модернизированных перехватчиков (возможно, систем THAAD или наземных версий Aegis Ashore, аналогичных тем, что размещены в Польше). Комплексы Aegis Ashore позволяют запускать в том числе и крылатые ракеты Tomahawk», — пояснил он.

Также, по словам эксперта, можно ожидать, что база Туле станет одним из ключевых элементов систем «Золотого купола», который включает в себя два эшелона: космический и наземный, но что именно там будет размещено пока сложно прогнозировать.

«То, что Трамп разместит там комплексы ПРО — это 100%. База Туле, скорее всего, будет использована для того, чтобы стратегические бомбардировщики, оснащенные противокорабельными ракетами класса «воздух-поверхность», могли контролировать вход в Северный морской путь», — уверен Кнутов.

Напомним, что США планируют создать систему противоракетной обороны «Золотой купол» по примеру израильского «Железного купола», защищающего целые районы и города, а не отдельные объекты. В январе 2025 года Трамп подписал указ о ее разработке. Он подчеркивал, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается «самой катастрофической» для США. В мае того же года Трамп представил проект системы стоимостью $175 млрд.