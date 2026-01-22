Россиянин ушел служить в "Ахмат" по достижению восемнадцатилетия

Сразу после своего восемнадцатилетия россиянин отправился в зону специальной военной операции, где попал в объектив камеры. Кадры с участием юноши были обнародованы в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

В публикации руководитель региона представил отчет об отправке очередной группы добровольцев в район проведения СВО. В рамках репортажа несколько бойцов, включая 18-летнего солдата, дали небольшие комментарии.

«Мне только исполнилось восемнадцать, и я сразу же вступил в ряды», — поделился боец в кепке с символикой «Ахмат».

Перед отправлением в зону СВО напутственные слова военнослужащим произнес председатель правительства Чечни, Магомед Даудов. Он подчеркнул: «Мы отстаиваем истину. Все вы прекрасно осведомлены о событиях, разворачивающихся в 21 веке на, так называемом, цивилизованном Западе. Именно поэтому это – величайший джихад, священная война».

Ранее Рамзан Кадыров представил сведения о количестве бойцов из Чечни, участвующих в СВО. Согласно его информации, 14 тысяч из них несут службу на наиболее значимых участках линии фронта. Общее количество отправленных из республики в зону СВО военнослужащих, по его оценке, составляет 76 тысяч.