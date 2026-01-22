Натовские страны в 2022-20223 годах поставили на Украину значительное количество артиллерийских систем, имевших малый остаточный ресурс и большое количество брака. К такому выводу пришел Герой России, военный эксперт полковник в запасе Рустем Клупов, который проанализировал в своем Telegram-канале перехваченные документы ВСУ и публикации СМИ с критикой полученного от НАТО артиллерийского вооружения.

Одна из проблем, с которыми столкнулись украинские артиллеристы — большой процент брака артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Были случаи поставки в ВСУ партий бракованных снарядов, разрывающихся на 3-4 крупных фрагмента или вообще не разорвавшихся. При том, что в характеристиках заявлено об образовании при разрыве облака из нескольких сотен осколков.

Также зафиксировано, отмечает Рустем Клупов, достаточно много жалоб и на поставляемые в ВСУ странами НАТО артиллерийские системы. Статистика выглядит так: боеготовые и полностью исправные — 30%; требующие мелкого текущего ремонта – 47%; неисправные и требующие капремонта и используемые как доноры для запчастей 23%.

Помимо этого, прибывшие на Украину 155-мм гаубицы М-777 (США) не обеспечивались технической литературой, а справочный материал, который удалось приобрести в электронном виде, был на английском языке.

Некоторые детали М-777 (ступицы, механизмы заряжания и ударные механизмы) имеют низкую износостойкость и быстро выходили из строя, а запчасти на Украину не поставлялись.

Польские самоходки «KRAB» поставлялись без технической документации, без запчастей и агрегатов. Ремонтные мастерские не имели диагностической аппаратуры. Польские самоходки несут относительно большие не боевые потери из-за сильного износа узлов и агрегатов и интенсивной эксплуатации шасси в сложных условиях.

Как и в случае с М777, отмечается большая проблема в подготовке специалистов.

105-мм легкие гаубицы L119 (Британия) переданы с потерей ресурса на 40-50%.Французские 155-мм гаубицы TRF-1 переданы без технической документации. Запчастей нет. Более 60% орудий поставлены ВСУ неисправными и требуют ремонта. Личный состав за время обучения получил очень поверхностные знания.

Вывод, который делает Рустем Клупов: большинство союзников поставляет ВСУ заведомо неисправное вооружение для «галочки», мол, поставлено в таком-то количестве. Отсутствие технической документации и заполненных формуляров характеризует личный состав армий стран НАТО, таких, как Польша, Франция и США, как армии с низкой инженерно-технической культурой. При этом закупочная цена артиллерийских снарядов для ВСУ завышена во много раз.