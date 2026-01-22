Украинские вооружённые формирования за последние сутки понесли значительные потери в зоне проведения СВО. Согласно последним данным Министерства обороны России, ВСУ за последние сутки ВСУ потеряли около 1240 военных.

© Московский Комсомолец

В оборонном ведомстве уточнили, что в зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял более 445 человек. Группировка "Восток" уничтожила до 250 украинских военных. На южном направлении, где действует группировка "Юг", потери ВСУ составили свыше 145 человек.

Также сообщается, что в зоне действий группировки "Запад" ликвидировано до 200 военнослужащих противника, а группировка "Север" вывела из строя до 140 человек. На херсонском направлении, в зоне ответственности группировки "Днепр", потери украинской стороны составили более 60 человек.