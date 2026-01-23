Минобороны России рассказало о новых успехах

Численность медицинских работников в Вооружённых силах России увеличилась на 10% за два года, а укомплектованность достигла 94,5% по итогам 2025 года. Об этом заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

В статье для январского номера «Военно-медицинского журнала» говорится, что оплата труда медперсонала в военных организациях выросла в полтора раза.

Основное внимание уделяется набору специалистов в новых соединениях и частях: на территориях Ленинградского, Московского и Центрального военных округов .

Он также добавил, что в 2025 году в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова набрали рекордное количество слушателей.

Ранее МК писал, что в Белгородской области мужчина тяжело ранен от удара дрона ВСУ. Инцидент произошёл в селе Архангельское.