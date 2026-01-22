The Telegraph: США могут получить суверенный контроль над базами в Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о получении полного и исключительного суверенитета над рядом военных объектов в Гренландии. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники, речь не идет о полной передаче острова, а лишь о контроле над стратегически важными базами по схеме, аналогичной британским суверенным территориям на Кипре.

© Московский Комсомолец

Согласно обсуждаемым условиям, несколько ключевых военных объектов могут перейти под прямой контроль Вашингтона, что усилит американское присутствие в Арктическом регионе. Данная инициатива активно обсуждалась на полях Всемирного экономического форума в Давосе, где Трамп ранее заявлял о намерении вести переговоры по Гренландии, но исключительно мирным путем.

Эксперты полагают, что такой шаг позволит США укрепить свои стратегические позиции в Арктике, не принимая на себя бремя управления всем островом и его населением. Модель, аналогичная соглашению Великобритании с Кипром по базам Акротири и Декелия, рассматривается как возможный правовой прецедент.

Если соглашение будет достигнуто, это станет одним из наиболее значительных изменений в расстановке сил в Арктике за последние десятилетия. Переговоры продолжаются, и их итог может серьезно повлиять на баланс интересов в регионе, где также активно присутствуют Россия, Канада и другие приарктические государства.