ВС РФ нанесли поражение энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщает об огневом поражении энергетической инфраструктуры киевского режима. Соответствующие цели были озвучены в списке того, что удалось поразить за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также ракетными войсками и артиллерией в зоне проведения специальной военной операции.

Уточняется, что эти энергообъекты противник использовал в интересах подразделений ВСУ. Помимо этого, взлетали на воздух и вражеских склады с боеприпасами.

Еще в течение суток российские военнослужащие поражали пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины, а также иностранных наемников в 142 районах.