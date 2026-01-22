СМИ: В Европе обсуждают создание собственного ядерного оружия

Европейские страны прорабатывают варианты укрепления ядерных арсеналов и создания своего ядерного оружия. Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные чиновников.

Европа рассматривает эти возможности на фоне политических разногласий с США. Европейские государства ставят под сомнение обязательства Вашингтона по защите от ядерной угрозы.

По данным СМИ, не обладающие ядерным оружием страны региона решают, следует ли им полагаться на ядерные арсеналы Великобритании и Франции либо стоит самостоятельно заняться разработкой вооружений.

Ранее председатель совета директоров Airbus Рене Оберман предложил Европе обзавестись тактическим ядерным оружием для успешного противодействия России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».