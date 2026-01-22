США впервые не приняли участия в маневрах НАТО на востоке Европы

Крупнейшие в 2026 году учения НАТО Steadfast Dart 26 начались в немецком Эмдене, куда прибыли первые подразделения армий стран-членов альянса. Всего в маневрах примут участие 10 тыс. военнослужащих, более 1,5 тыс. единиц техники, свыше 20 самолётов и 17 кораблей.

© Московский Комсомолец

По данным ресурса «Русский дневник», участвуют подразделения вооруженных сил Италии, Греции, Германии, Чехии, Испании, Литвы, Болгарии, Турции, Франции, Бельгии, Великобритании. Впервые в истории этих учений США в маневрах участия не принимают. В то же время генералы армии США руководят маневрами.

Это символично с учетом разразившегося между США и Европой скандала относительно вилов Дональда Трампа на Гренландию.

Цель — отработка быстрой переброски войск внутри альянса. Участвуют моторизованная пехота, ВВС, ВМС, кибервойска и космические подразделения.

В течение нескольких недель предстоит перебросить на восточный фланг НАТО порядка десяти тысяч военнослужащих. Для этого будет задействована военно-транспортная авиация, ВМС, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Учения проводятся на фоне заявлений руководителей стран «коалиции желающих» направить на Украину несколько десятков тысяч военнослужащих для обеспечения «гарантий безопасности». Российская сторона предупреждала, что присутствие иностранных контингентов на Украине не приемлемо, они станут целью для ударов.