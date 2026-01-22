Российский многоцелевый самолет-истребитель четвертого поколения МиГ-29 никак не хочет исчезнуть.

Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года © Владимир Астапкович/РИА Новости

Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

«Советские самолеты продолжают жить дольше, чем сам Советский Союз», — говорится в статье.

Орр обратил внимание, что военно-воздушные силы (ВВС) Индии являются одними из ведущих пользователей, которые не только продолжают эксплуатировать советский самолет, но и регулярно модернизируют его.

Другим примером страны, которая использует МиГ-29, автор назвал Украину.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах в СССР в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна.

До этого сообщалось, что новейший российский самолет-истребитель пятого поколения Су-75 (Checkmate) может отправиться в свой первый полет в 2026 году. Однодвигательный реактивный самолет-истребитель, которым является Су-75, в России создают впервые.