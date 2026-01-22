19FortyFive: российский самолет-истребитель МиГ-29 никак не хочет исчезнуть
Российский многоцелевый самолет-истребитель четвертого поколения МиГ-29 никак не хочет исчезнуть.
Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.
«Советские самолеты продолжают жить дольше, чем сам Советский Союз», — говорится в статье.
Орр обратил внимание, что военно-воздушные силы (ВВС) Индии являются одними из ведущих пользователей, которые не только продолжают эксплуатировать советский самолет, но и регулярно модернизируют его.
Другим примером страны, которая использует МиГ-29, автор назвал Украину.
МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах в СССР в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна.
До этого сообщалось, что новейший российский самолет-истребитель пятого поколения Су-75 (Checkmate) может отправиться в свой первый полет в 2026 году. Однодвигательный реактивный самолет-истребитель, которым является Су-75, в России создают впервые.