Рютте обратился с призывом к европейцам

Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и своих армий, а также не беспокоиться о Гренландии и других долгосрочных последствиях. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

Отвечая на вопрос о расколе в НАТО вокруг Гренландии, Рютте заявил: "Я скажу европейским коллегам - займитесь реализацией соглашения в Гааге (о повышении военных расходов стран НАТО c 2% до 5% ВВП - прим. ТАСС). Разворачивайте военные производства, утверждайте оборонные бюджеты, увеличивайте число людей в форме - это главное. Германия лидирует в этом, она будет тратить в 2029 году на €90 млрд в год больше, чем в 2021 году, создавая военные заводы повсюду. И при этом по сравнению с США европейская военно-промышленная база остается очень маленькой, и мы должны накачать ее".

Рютте призвал европейских коллег сосредоточиться на поддержке Украины как способе "защититься от России" и "не беспокоиться о долгосрочных последствиях, в том числе по Гренландии".