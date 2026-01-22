Стало известно, как ВС РФ используют одно из самых смертоносных оружий

Дроны «Молния», являющиеся одним из самых смертоносных видов вооружений ВС России, используются для уничтожения опорных пунктов и техники Вооруженных сил Украины и способны работать даже в морозы. Об этом пишут «Известия».

«Кумулятивная боевая часть (…) может применяться как по технике, так и по личному составу. Термобарическая боевая часть используется для укрытий, блиндажей», — пояснил изданию инженер расчета БПЛА с позывным «Кузбасс».

«Молния» может использоваться даже в сильнее морозы, так как, благодаря планированию, «летит дальше, дольше и бьет точно», отметил корреспондент газеты Валентин Трушнин, приехавший на передовую.

При этом на его глазах расчет применил дрон для уничтожения американской гаубицы М777, которую в войсках называют «три топора».

Ранее стало известно, что российский беспилотник самолетного типа «Молния» уничтожил пункт управления дронами ВСУ под Купянском. В Минобороны РФ сообщили, что беспилотник, оснащенный осколочно-фугасным зарядом, смог преодолеть воздействие средств радиоэлектронной борьбы и ПВО и успешно поразил цель.