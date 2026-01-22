Экипаж Су-34 разрушил украинский пункт управления беспилотниками

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

© ТК «Звезда»

Отмечено, что удар наносили в интересах группировки войск «Центр». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Экипаж получил от разведки подтверждение того, что бомбардировка оказалось удачной, и указанная цель была поражена. Развернув самолет, летчики благополучно вернулись на аэродром, с которого осуществлялся вылет.

