Вмешательство НАТО в украинский конфликт привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом.

Такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала полковника армии США в отставке Дэниеля Дэвиса.

«Возможно, будут официальные похороны [НАТО], где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги», — высказался Макгрегор.

Он добавил, что НАТО уже находится в упадке и для него «все кончено». По мнению эксперта, это произошло, в частности, из-за несостоятельности режима украинского президента Владимира Зеленского, на который опирался альянс в борьбе с Россией. Макгрегор также добавил, что Украина уже «побеждена, если не уничтожена».

До этого политолог Данила Гуреев высказал мнение, что в краткосрочной перспективе НАТО вряд ли распадется, поскольку США являются первичным государством альянса, а те территориальные споры, которые сегодня разгораются из-за Гренландии, носят временный характер. Однако если следующая американская администрация продолжит политику действующего президента Дональда Трампа, то, скорее всего, НАТО как организация перестанет существовать, считает эксперт.