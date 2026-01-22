В Великобритании разгорелся спор о росте числа получателей пособий. Британские журналисты выступили с инициативой направить часть безработной молодежи на военную службу.

Британская пресса обсуждает идею принудительного набора в армию молодых людей, которые официально числятся безработными и живут на выплаты. Речь идет о 584 тысячах граждан в возрасте от 16 до 24 лет. Перевод материала из The Sun опубликовал aif.ru.

В публикации утверждается, что общее число безработных в стране достигло 4,17 млн человек. За год показатель якобы увеличился на 1 млн.

Автор материала связывает рост заявителей на социальную поддержку с тем, что значительная часть получателей не признана ограниченной по здоровью и при этом освобождается от необходимости искать работу. В группе 25–49 лет, как отмечается, числятся 3,1 млн человек.

На этом фоне подчеркивается и другой аргумент — оборонный. В публикации говорится, что международная обстановка требует увеличения расходов на безопасность, однако деньги, по оценке автора, уходят на социальные выплаты.

Отдельно приводится численность британской армии — около 74 тысяч военнослужащих. На этом фоне предложение отправить в войска часть безработных подается как попытка одновременно сократить нагрузку на бюджет и закрыть кадровый дефицит в армии.