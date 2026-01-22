Пока на переговорном треке между РФ и США начинается новый виток, население Киева продолжает покидать город. Как сообщает «Царьград», в Харьков тем временем завезли наемников, которым совсем не жалко украинское население.

Продолжение переговоров и бегство из Киева

Пока спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф выступает с оптимистичными заявлениями об урегулировании конфликта на Украине, реалисты ждут его встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве со скепсисом. Как отметил военкор Александр Коц, американская сторона после каждой встречи заявляет о «позитивном» итоге.

«Но есть одно но… О нем Уиткофф говорит как бы невзначай, как о чем-то несущественном. Остались, мол, один-два нерешенных вопроса. Территориальный, например. Причем это у них с Украиной один-два. С нами пока никто ничего не обсуждал», — отметил он.

Нет и четкого ответа на другие требования Москвы: о внеблоковом статусе Киева, правах православного населения и статусе русского языка, о поставках западного оружия и присутствии военных из стран НАТО.

Не исключено, что противник станет более сговорчивым, когда окончательно закончится электричество, а количество переданных Киеву американских ЗРК Patriot достигнет нуля. Военный эксперт Евгений Михайлов видит четкую взаимосвязь между переговорным треком и ситуацией «на земле».

«Чем дольше дипломаты разговаривают, тем больше мы берем крепостей в своих позициях, для отстаивания интересов в переговорном треке. Вот, из Киева уже выехало 700 тысяч человек, и скоро, может, сам Киев можно будет не брать в лобовую — там просто никого не останется», — заявил он.

Массированные удары продолжаются

21 января ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике и связанным с ней объектами инфраструктуры. Самые серьезные прилеты зафиксированы в Киеве — повреждены дарницкая ТЭЦ-4, киевская ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Полыхала и ТЭЦ-3 в Харькове, подстанции Грабов и Ровно в Ровненской области и газокомпрессорная станция Ильинцы в Винницкой области.

«Военная хроника» отмечает, что ключевой эффект новых ударов — нарушение перетока электроэнергии с запада Украины в центральные и восточные районы. Это укладывается в концепцию долгосрочной операции по системному разрушению энергетики, а Киеву приходится выбирать между снабжением фронта и тыла.

Наемники в Харькове

Военный обозреватель Геннадий Алехин обратил внимание на интересный нюанс с Харьковом. По информации различных источников, в городе царит очень напряженная атмосфера, а в январе туда прибыла новая партия наемников и националистов, которые обучались на западе Украины.

«На фронт их почему-то сразу не отправляют, в Харькове они играют "медийную роль", ходят по улицам и торговым центрам, выясняя настроение харьковчан, запуская кричалки "Мы все равно победим ворога"», — рассказал Алехин, отметив, что теперь харьковчане открыто хотят, чтобы «это все закончилось».

Другая причина, по которой привезли наемников — распространенность «доносов» друг на друга. В результате «подкрепление» играет роль физической силы, которая необходима, чтобы скрутить возмутителей «спокойствия». Недовольных мужчин под такой шум могут загрести на фронт или, при необходимости, «упокоить».