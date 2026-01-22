Раскрыто, откуда ВСУ могли запустить дроны на кубанский порт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники, атаковавшие порт в Краснодарском крае, с подконтрольной им территории ДНР или из Харьковской области. Такое мнение высказал News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, маршрут украинских дронов мог пролегать через Черное и Азовское моря, а сами они были запущены с ближайшей к России территории.

«Скорее всего, с еще не освобожденной части ДНР или из Харьковской области. Все рядом. Сейчас юг России, особенно Ростовская область, часто подвергается атакам. Это ВСУ от злости, реакция на все, что происходит, в том числе за пределами Украины», — уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Напомним, что вечером 21 января Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района. В результате атаки погибли три человека, восемь пострадали, возник пожар на четырех резервуарах с нефтепродуктами.