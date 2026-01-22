Командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу солдат из Великомихайловки Днепропетровской области.

Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, причиной стали большие потери от ударов ФАБ.

"67-я бригада ВСУ в Великомихайловке понесла большие потери от наших ФАБов. Из-за этого командир одного из подразделений втайне от командования вывел группу солдат", - рассказал Кимаковский.

ВСУ рискуют попасть в очередной «котел»

Он добавил, что командование бригады, несмотря на большие потери, было против вывода сил.