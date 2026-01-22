ВСУ рискуют попасть в очередной «котел»

Подразделения Вооруженных сил Украины могут оказаться в окружении в районе Орехова, благодаря продвижению российских войск. Об этом со ссылкой на данные Telegram-канала «Военная хроника» сообщают «Аргументы и факты».

По информации осведомленных источников, бойцы российских группировок войск «Днепр» и «Восток» формируют вокруг Орехова «огневой мешок».

«Подразделения ВСУ действительно могут оказаться в котле», - говорится в публикации.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев также сообщил об активизации боев в направлении Орехова, отмечает издание.

«Со стороны рубежа Щербаки – Нестерянка отмечают активизацию боев в направлении на Орехов. В районе Малой Токмачки и Белогорья интенсивные бои, есть тактические успехи», - отметил он.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил о том, что после взятия новых населенных пунктов ВС РФ продолжат концентрироваться на Донбассе, а оттуда «волны разойдутся» на Запорожье и Харьковское направление.