MWM: Ракету "Циркон" впервые запустили с нового носителя

В ходе массированного воздушного удара по Украине в ночь на 20 января состоялась премьера "Циркона" как сухопутной ракеты. Если до сих пор это редкое гиперзвуковое изделие прилетало к своим целям с моря, то на этот раз точка запуска находилась на суше, в Крыму.

© Российская Газета

Появление сухопутной версии "Циркона" было ожидаемым и даже анонсированным, пишет Military Watch Magazine. Мобильная пусковая установка для "Циркона" создается в подмосковном НПО "Машиностроение", сообщил ТАСС в 2022 году.

Эффективность мобильного комплекса береговой обороны "Бастион" также наводила на мысль, что мощность удачной системы можно повысить при помощи более дальнобойных и скоростных ракет.

"Циркон" по этим характеристикам далеко превосходит аналоги. Также его можно использовать для высокоточных ударов по сухопутным целям - что им было продемонстрировано в ночь на вторник.

По заявлению воздушного командования Украины, два "Циркона" поразили цель в Винницкой области. Удар был нанесен по подземному бункеру, в котором размещался штаб или узел связи, уточнило подполье.